Президент подчеркнул, что тщательного разбирательства также требуют факты нарушения украинскими националистами норм международного права, а также провокации в отношении ВС РФ.

Президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры сообщил, что ФСБ пресекла деятельность террористической группы, которая готовила убийство одного из известных российских журналистов.

Путин сообщил о пресечении подготовки убийства известного российского тележурналиста. Видео © LIFE

"Сегодня утром органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов", — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что тщательного разбирательства со стороны прокуратуры также требуют факты нарушения украинскими националистами и иностранными наёмниками норм международного права, а также провокации в отношении ВС РФ, в том числе с помощью зарубежных СМИ и соцсетей.