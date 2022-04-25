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Регион
Опубликовано 25 апреля 2022, 10:58
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Путин сообщил о пресечении подготовки убийства известного российского тележурналиста

Президент подчеркнул, что тщательного разбирательства также требуют факты нарушения украинскими националистами норм международного права, а также провокации в отношении ВС РФ.

Президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры сообщил, что ФСБ пресекла деятельность террористической группы, которая готовила убийство одного из известных российских журналистов.

Путин сообщил о пресечении подготовки убийства известного российского тележурналиста. Видео © LIFE

"Сегодня утром органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов", — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что тщательного разбирательства со стороны прокуратуры также требуют факты нарушения украинскими националистами и иностранными наёмниками норм международного права, а также провокации в отношении ВС РФ, в том числе с помощью зарубежных СМИ и соцсетей.

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А ранее представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Киев делает всё, чтобы люди не могли покинуть комбинат "Азовсталь" в Мариуполе — украинские власти, за спинами которых стоят США, продолжают использовать тактику живого щита и обвиняют в происходящем Москву, представители которой изъявляли готовность открыть гумкоридоры в любое время.

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Александра Вишнякова
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