«Леденящая душу тирада»: Соловьёв напугал иностранные СМИ словами о «ядерном ударе» по Польше

Британская газета Express выразила обеспокоенность по поводу заявлений российского телеведущего Владимира Соловьёва, в которых он, по мнению издания, допустил возможность нанесения «ядерного удара» по Польше.

«В леденящей душу тираде агрессивный ведущий Владимир Соловьёв бушевал, говоря, что Россия должна переместить ядерное оружие в Иран под контролем Кремля и даже атаковать члена НАТО Польшу с помощью атомного оружия», — утверждает издание.

Согласно материалу Express, Соловьёв якобы высказался о необходимости применения тактического оружия против Украины и предложил «на всякий случай» нанести удар по Польше.