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Регион
26 июня, 14:47

«Леденящая душу тирада»: Соловьёв напугал иностранные СМИ словами о «ядерном ударе» по Польше

Express назвала пугающими слова ведущего Соловьева о ядерном ударе по Польше

Владимир Соловьёв. Обложка © ТАСС / Евгений Мессман

Владимир Соловьёв. Обложка © ТАСС / Евгений Мессман

Британская газета Express выразила обеспокоенность по поводу заявлений российского телеведущего Владимира Соловьёва, в которых он, по мнению издания, допустил возможность нанесения «ядерного удара» по Польше.

«В леденящей душу тираде агрессивный ведущий Владимир Соловьёв бушевал, говоря, что Россия должна переместить ядерное оружие в Иран под контролем Кремля и даже атаковать члена НАТО Польшу с помощью атомного оружия», — утверждает издание.

Согласно материалу Express, Соловьёв якобы высказался о необходимости применения тактического оружия против Украины и предложил «на всякий случай» нанести удар по Польше.

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Ранее сообщалось, что Польша заступилась за Россию и обвинила украинскую сторону во лжи. В Варшаве заявили, что Киев ложно обвиняет Москву в похищениях детей из прифронтовых районов зоны боевых действий. В Польше уверены, что вся эта история — абсолютная выдумка.

Наталья Афонина
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