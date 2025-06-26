«Леденящая душу тирада»: Соловьёв напугал иностранные СМИ словами о «ядерном ударе» по Польше
Express назвала пугающими слова ведущего Соловьева о ядерном ударе по Польше
Владимир Соловьёв. Обложка © ТАСС / Евгений Мессман
Британская газета Express выразила обеспокоенность по поводу заявлений российского телеведущего Владимира Соловьёва, в которых он, по мнению издания, допустил возможность нанесения «ядерного удара» по Польше.
«В леденящей душу тираде агрессивный ведущий Владимир Соловьёв бушевал, говоря, что Россия должна переместить ядерное оружие в Иран под контролем Кремля и даже атаковать члена НАТО Польшу с помощью атомного оружия», — утверждает издание.
Согласно материалу Express, Соловьёв якобы высказался о необходимости применения тактического оружия против Украины и предложил «на всякий случай» нанести удар по Польше.
Ранее сообщалось, что Польша заступилась за Россию и обвинила украинскую сторону во лжи. В Варшаве заявили, что Киев ложно обвиняет Москву в похищениях детей из прифронтовых районов зоны боевых действий. В Польше уверены, что вся эта история — абсолютная выдумка.