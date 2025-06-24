На Западе предупредили о создании нового «железного занавеса» на границе с Россией

Намерение стран Прибалтики и Польши покинуть состав Оттавской конвенции продиктовано желанием создать «новый железный занавес» на границе с Россией. Об этом пишет британская газета Telegraph.

«От Лапландии на крайнем севере Финляндии до Люблинского воеводства на востоке Польши через Европу вот-вот опустится новый и взрывоопасный железный занавес... При необходимости они (страны НАТО у границ РФ. — Прим. Life.ru) засеют тихие сосново-берёзовые леса вдоль своих границ миллионами мин», — говорится в материале издания.

Газета сообщает, что военные уже выбирают, какие европейские лесные и озерные территории вскоре превратятся в минные поля.