На Западе предупредили о создании нового «железного занавеса» на границе с Россией
Telegraph: Прибалтика и Польша хотят создать «железный занавес» на границе с РФ
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Намерение стран Прибалтики и Польши покинуть состав Оттавской конвенции продиктовано желанием создать «новый железный занавес» на границе с Россией. Об этом пишет британская газета Telegraph.
«От Лапландии на крайнем севере Финляндии до Люблинского воеводства на востоке Польши через Европу вот-вот опустится новый и взрывоопасный железный занавес... При необходимости они (страны НАТО у границ РФ. — Прим. Life.ru) засеют тихие сосново-берёзовые леса вдоль своих границ миллионами мин», — говорится в материале издания.
Газета сообщает, что военные уже выбирают, какие европейские лесные и озерные территории вскоре превратятся в минные поля.
Оттавская конвенция, подписанная в 1997 году и вступившая в силу в 1999 году, является международным договором, запрещающим противопехотные мины. Она пресекает их использование, производство, хранение и передачу, а также обязывает страны-участницы уничтожать имеющиеся запасы. На сегодняшний день к конвенции присоединились 163 государства.
Ранее Life.ru сообщал, что Литва, Латвия и Эстония выходят из Оттавской конвенции. В Норвегии осудили данное решение, аргументируя тем, что от России поступит незамедлительная реакция на угрозу.