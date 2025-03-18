Страны Балтии вышли разорвали договор о запрете мин из-за страха перед Путиным
Литва, Латвия и Эстония выйдут из конвенции о запрете противопехотных мин
Литва, Латвия и Эстония сообщили о выходе из Оттавской конвенции, касающейся запрета противопехотных мин. Эта информация была озвучена представителями министерства обороны Литвы.
«18 марта в 9:00 по вильнюсскому времени Литва вместе с Польшей, Латвией и Эстонией объявили о выходе из Конвенции о противопехотных минах», — заявили в ведомстве.
Министерство обороны Литвы напомнило, что страна стала участником Оттавской конвенции в 2003 году. В 2025-м Литва планирует выйти из этой конвенции, объясняя это «ограничением возможностей и выбором Литвы в вопросах государственной безопасности». Также в Минобороны подчеркнули наличие «военной угрозы» для страны и двух других балтийских республик со стороны Беларуси и России. По их мнению, за последние годы эта угроза значительно возросла, поэтому Вильнюсу, Риге и Таллину необходимо укреплять свои оборонные способности. Выход из Оттавской конвенции также объявила соседняя Польша.
Не исключено, что выход из конвенции связан с сегодняшним разговором президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Как поговаривают в Германии, в ЕС сильно напряглись из-за контактов двух лидеров. В Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше боятся возможного вывода американских войск из Европы и вероятности нападения российской армии в ближайшие годы
Shutterstock / FOTODOM / Sudtawee Thepsuponkul