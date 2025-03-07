«Забыли святую воду и кол»: Захарова высмеяла доклад Литвы, в котором РФ назвали угрозой
Захарова назвала святую воду и осиновый кол главными угрозами для Литвы
Спецслужбы Литвы выпустили доклад, назвав главные угрозы республики. Ими стали Россия, Белоруссия и Китай. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высмеяв список Вильнюса.
«Спецслужбы Литвы выпустили доклад, в котором назвали Россию, Белоруссию и Китай главными угрозами для республики», — написала Захарова в своём телеграм-канале.
Она также добавила, что спецслужбы Вильнюса забыли упомянуть ещё несколько угроз. По её мнению, в списке явно не хватает святой воды и осинового кола.
Ранее президент республики Гитанас Науседа предложил странам Евросоюза раскошелиться на Украину по 0,25% от ВВП. По его словам, страны могли бы ежегодно собирать для Киева по 40 миллиардов евро. Он напомнил, что Вильнюс ответственно подходит к вопросу военной помощи Украине, поэтому уже взял на себя обязательство перечислять деньги.
Life.ru / Шедеврум