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6 марта, 05:54

Литва официально вышла из Конвенции по кассетным боеприпасам

Литва официально вышла из конвенции по запрещению производства, использования и приобретения кассетных боеприпасов. Решение о денонсации соглашения вступило 6 марта в юридическую силу, сообщает Минобороны балтийской республики.

«Выход Литвы из конвенции по кассетным боеприпасам обрел юридическую силу», — информирует министерство.

За выход из конвенции Сейм (однопалатный парламент) Литвы проголосовал ещё в июле 2024 года, после чего объявил ООН о прекращении участия в этой договорённости через полгода. Теперь Вильнюсу больше не будет запрещено приобретать, накапливать и при необходимости применять кассетные боеприпасы, говорится в сообщении парламента. Решение призвано повысить эффективность обороны Литвы и послужить «дополнительным сдерживающим фактором для потенциального агрессора». Сейчас страна раздумывает над выходом из Оттавской конвенции по противопехотным минам.

А осенью 2024 года Правительство Литвы одобрило разрыв соглашения о торговом мореходстве с Россией. Минтранс страны посчитал это соглашение невыгодным для государства. Когда Литва подписывала этот документ, страна ещё не входила в Международную морскую организацию.

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Shutterstock / Vilte Domkute

Андрей Бражников
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