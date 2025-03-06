Литва официально вышла из Конвенции по кассетным боеприпасам

За выход из конвенции Сейм (однопалатный парламент) Литвы проголосовал ещё в июле 2024 года, после чего объявил ООН о прекращении участия в этой договорённости через полгода. Теперь Вильнюсу больше не будет запрещено приобретать, накапливать и при необходимости применять кассетные боеприпасы, говорится в сообщении парламента. Решение призвано повысить эффективность обороны Литвы и послужить «дополнительным сдерживающим фактором для потенциального агрессора». Сейчас страна раздумывает над выходом из Оттавской конвенции по противопехотным минам.