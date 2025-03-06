Литва предложила странам ЕС раскошелиться на Украину по 0,25% от ВВП

Президент Литвы Гитанас Науседа обратился к европейским странам с предложением собирать для Украины ежегодно по 40 миллиардов евро. По его словам, каждое государство ЕС могло бы отправлять Киеву 0,25% своего ВВП в год, что и сформирует в общих расчётах необходимую сумму.

«Если бы все страны — члены ЕС согласились поддержать Украину выделением ей в качестве помощи 0,25% своего валового внутреннего продукта, эта помощь была бы в два раза больше по сравнению с намеченными для Украины €20 млрд», — поделился идеей Науседа на экстренном саммите евросообщества по обороне.

Он напомнил, что Вильнюс ответственно подходит к вопросу военной помощи Украине, поэтому уже взял на себя обязательство перечислять деньги. В Латвии как-то приводили расчёты, согласно которым Киев будет получать от страны 190 миллионов евро в год, что как раз составляет 0,25% ВВП.