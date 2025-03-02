Литва потратит более €20 млн на закупку вооружения для ВСУ у Украины

Власти Литвы инвестируют свыше 20 миллионов евро в украинский военно-промышленный комплекс. Эти деньги пойдут на закупку вооружения для нужд ВСУ. Решение Вильнюса озвучили в Минобороны балтийской республики.

В сообщении указано, якобы оборонка Незалежной обладает невероятным потенциалом. Около 20 миллионов евро будут потрачены на развитие высокоточного оружия, а остальные средства распределятся по другим направлениям.

«Мы будем очень рады развивать наше сотрудничество и дальше, создавая совместное литовско-украинское производство как на Украине, так и в Литве», — заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалиене по итогам встречи с представителем офиса президента Украины Александром Камышиным.