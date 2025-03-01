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1 марта, 11:34

Киев предложил союзнику делать оружие для ВСУ за российские деньги

МО Украины предложило Франции создать производства оружия за счёт активов РФ

Министерство обороны Украины сделало предложение Франции. Оно заключается в создании совместных производств оружия за счёт активов РФ. Замминистра обороны Сергей Боев утверждает, что ВСУ испытывают сильную нехватку систем противовоздушной обороны ПВО, противоракетной обороны (ПРО), ракет-перехватчиков к имеющимся системам, а также тяжёлой бронетехники и боеприпасов.

«Украина предлагает создать совместные предприятия с французскими компаниями, производящими вооружение, в соответствии с потребностями. Предложили несколько проектов, которые возможно финансировать за счет процентов от замороженных активов РФ», — указали в ведомстве.

Напомним, что дела Украины с вооружением стали ещё хуже после вчерашней встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа. После неё американский президент ищет возможности полного прекращения поставок оружия ВСУ. Тем временем украинцы начали собирать деньги на ядерное оружие. Сбор открыл сооснователь Monobank и Fintech Band, украинский банкир Олег Гороховский. За полчаса якобы удалось собрать более 2 млн гривен, а за десять часов — 10 млн гривен

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Шедеврум / Life.ru

Полина Никифорова
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