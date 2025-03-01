Киев предложил союзнику делать оружие для ВСУ за российские деньги

Министерство обороны Украины сделало предложение Франции. Оно заключается в создании совместных производств оружия за счёт активов РФ. Замминистра обороны Сергей Боев утверждает, что ВСУ испытывают сильную нехватку систем противовоздушной обороны ПВО, противоракетной обороны (ПРО), ракет-перехватчиков к имеющимся системам, а также тяжёлой бронетехники и боеприпасов.