Киев предложил союзнику делать оружие для ВСУ за российские деньги
МО Украины предложило Франции создать производства оружия за счёт активов РФ
Министерство обороны Украины сделало предложение Франции. Оно заключается в создании совместных производств оружия за счёт активов РФ. Замминистра обороны Сергей Боев утверждает, что ВСУ испытывают сильную нехватку систем противовоздушной обороны ПВО, противоракетной обороны (ПРО), ракет-перехватчиков к имеющимся системам, а также тяжёлой бронетехники и боеприпасов.
«Украина предлагает создать совместные предприятия с французскими компаниями, производящими вооружение, в соответствии с потребностями. Предложили несколько проектов, которые возможно финансировать за счет процентов от замороженных активов РФ», — указали в ведомстве.
Напомним, что дела Украины с вооружением стали ещё хуже после вчерашней встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа. После неё американский президент ищет возможности полного прекращения поставок оружия ВСУ. Тем временем украинцы начали собирать деньги на ядерное оружие. Сбор открыл сооснователь Monobank и Fintech Band, украинский банкир Олег Гороховский. За полчаса якобы удалось собрать более 2 млн гривен, а за десять часов — 10 млн гривен
Шедеврум / Life.ru