Украине предрекли гибель на фоне выходки Зеленского в Белом доме
Economist: Перепалка Зеленского и Трампа может уничтожить всю Украину
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico
Перепалка Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа может грозить не только гибелью первого, но и всей Украины. С таким опасением выступило агентство The Economist со ссылкой на украинского депутата из оппозиции.
«Вступление в диалог с Трампом таким образом не оставляет ему и шанса. Теперь он вынужден уничтожить Зеленского. Я боюсь, что ценой этому станет вся наша страна», — заявил оппозиционный депутат Рады.
Напомним, встреча Трампа и Зеленского, состоявшаяся в Вашингтоне в пятницу, переросла в конфликт. Трамп «вышвырнул» Зеленского после того, как почувствовал неуважение со стороны украинского лидера. В результате подписание сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной было отменено. После этого Зеленский поджал хвост и начал проситься обратно на аудиенцию, однако получил отказ.