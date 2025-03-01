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1 марта, 08:04

Украине предрекли гибель на фоне выходки Зеленского в Белом доме

Economist: Перепалка Зеленского и Трампа может уничтожить всю Украину

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Перепалка Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа может грозить не только гибелью первого, но и всей Украины. С таким опасением выступило агентство The Economist со ссылкой на украинского депутата из оппозиции.

«Вступление в диалог с Трампом таким образом не оставляет ему и шанса. Теперь он вынужден уничтожить Зеленского. Я боюсь, что ценой этому станет вся наша страна», — заявил оппозиционный депутат Рады.

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Напомним, встреча Трампа и Зеленского, состоявшаяся в Вашингтоне в пятницу, переросла в конфликт. Трамп «вышвырнул» Зеленского после того, как почувствовал неуважение со стороны украинского лидера. В результате подписание сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной было отменено. После этого Зеленский поджал хвост и начал проситься обратно на аудиенцию, однако получил отказ.

Николай Рюмин
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