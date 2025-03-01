Украине предрекли гибель на фоне выходки Зеленского в Белом доме

Перепалка Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа может грозить не только гибелью первого, но и всей Украины. С таким опасением выступило агентство The Economist со ссылкой на украинского депутата из оппозиции.

«Вступление в диалог с Трампом таким образом не оставляет ему и шанса. Теперь он вынужден уничтожить Зеленского. Я боюсь, что ценой этому станет вся наша страна», — заявил оппозиционный депутат Рады.