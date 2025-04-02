«Прискорбно»: Норвегия осудила решение Финляндии выйти из договора о минах

Норвежский министр иностранных дел Эспен Барт Эйде выразил сожаление в связи с решением Финляндии начать процесс выхода из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины. Он подчеркнул, что позиция Норвегии по этому вопросу хорошо известна финским властям.

«Это прискорбно, что Финляндия сегодня объявила, что она выйдет из международной конвенции по запрету противопехотных мин», — приводит слова норвежского министра телерадиокомпания NRK.

Президент Финляндии Александр Стубб ранее сообщил о возможности пересмотра участия Финляндии в международном договоре о запрете противопехотных мин, объясняя это предполагаемой «угрозой» со стороны России.