«Прискорбно»: Норвегия осудила решение Финляндии выйти из договора о минах
МИД Норвегии назвал прискорбным решение Финляндии выйти из Оттавской конвенции
Норвежский министр иностранных дел Эспен Барт Эйде выразил сожаление в связи с решением Финляндии начать процесс выхода из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины. Он подчеркнул, что позиция Норвегии по этому вопросу хорошо известна финским властям.
«Это прискорбно, что Финляндия сегодня объявила, что она выйдет из международной конвенции по запрету противопехотных мин», — приводит слова норвежского министра телерадиокомпания NRK.
Президент Финляндии Александр Стубб ранее сообщил о возможности пересмотра участия Финляндии в международном договоре о запрете противопехотных мин, объясняя это предполагаемой «угрозой» со стороны России.
Международный договор, известный как Оттавская конвенция, полностью запрещает применение, хранение, изготовление и распространение противопехотных мин. Кроме того, он обязывает страны, подписавшие его, уничтожить имеющиеся запасы этих мин. Конвенция была подписана в Оттаве, Канада, 3 декабря 1997 года и начала действовать 1 марта 1999 года. На днях стало известно, что Литва, Латвия и Эстония выходят из Оттавской конвенции.
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