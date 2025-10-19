Гладков показал последствия атаки дронов ВСУ на Белгородскую область

В районе села Казинка Валуйского округа беспилотник поразил работавший в поле трактор. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением плеча доставили в больницу. Об этом заявил у себя в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Кровля жилого дома после атаки ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

В самом Белгороде дрон попал в многоквартирный дом — кровля пробита. В селе Кукуевка Валуйского округа повреждена линия электропередачи: часть населённого пункта остаётся без света, аварийные бригады приступят к восстановлению только после согласования с МО РФ. В Казинке FPV‑дрон выбил окна и иссёк фасад частного дома.

«Город Грайворон подвергся обстрелу и атакам двух дронов. Различные повреждения зафиксированы в 4 частных домовладениях: выбиты окна, повреждены фасады, надворная постройка, ворота и заборы. Осколками посечён легковой автомобиль», — написал губернатор.

В селе Головчино горел гараж — пожар был ликвидирован. В Новостроевке‑Первой один дрон сдетонировал и посёк автомобиль, повредив остекление, второй БПЛА — выбил окна хозяйственной постройки и нанёс повреждения фасаду и забору, добавил глава области.

В селе Шеино Корочанского района обломки перехваченного дрона разбили окна в гараже и повредили забор возле частного дома.