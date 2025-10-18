В результате удара дрона ВСУ пострадал мирный житель Белгородской области
Последствия обстрела. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
В Белгородской области зафиксированы новые атаки беспилотников, в результате которых пострадал мирный житель. Также повреждены гражданские объекты. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
В селе Глотово Грайворонского округа мужчина получил осколочное ранение живота и минно-взрывную травму от удара дрона. Пострадавший доставлен в белгородскую больницу №2. В том же округе зафиксированы повреждения жилых домов, надворных построек, газовой трубы и уничтожение грузового автомобиля.
Атаки также затронули Валуйский, Шебекинский, Белгородский и Борисовский районы, где повреждены жилые дома, сельскохозяйственная техника и транспортные средства. В посёлке Ракитное пожарным удалось ликвидировать возгорание грузовика после попадания беспилотника. Информация о последствиях нападений уточняется.
Также сегодня стало известно, что украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Белгородской области, ранив главу Мокроорловской администрации Сергея Кулакова. Пострадавший с осколочными ранениями головы и ноги доставлен в районную больницу. Состояние чиновника оценивается как стабильное.
