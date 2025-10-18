Российская ПВО сбила шесть дронов ВСУ над тремя российскими регионами

Российская система ПВО перехватила шесть украинских беспилотников в небе над Белгородской, Курской и Брянской областями. Такими сводками делится Минобороны РФ. Разрушений на земле от падения обломков не зафиксировано.

«В период с 14:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: четыре — над территорией Белгородской области, один — над территорией Курской области, один — над территорией Брянской области», — отмечается в тексте.

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 октября подстанция в Ульяновской области подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны ВСУ. Жертв нет, пожар оперативно потушен, работа подстанции восстановлена, и электроснабжение осуществляется в штатном режиме.