Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 октября, 16:38

Российская ПВО сбила шесть дронов ВСУ над тремя российскими регионами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Российская система ПВО перехватила шесть украинских беспилотников в небе над Белгородской, Курской и Брянской областями. Такими сводками делится Минобороны РФ. Разрушений на земле от падения обломков не зафиксировано.

«В период с 14:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: четыре — над территорией Белгородской области, один — над территорией Курской области, один — над территорией Брянской области», — отмечается в тексте.

Глава белгородского села Мокрая Орловка ранен при ударе дрона ВСУ
Глава белгородского села Мокрая Орловка ранен при ударе дрона ВСУ

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 октября подстанция в Ульяновской области подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны ВСУ. Жертв нет, пожар оперативно потушен, работа подстанции восстановлена, и электроснабжение осуществляется в штатном режиме.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar