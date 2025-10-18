Глава белгородского села Мокрая Орловка ранен при ударе дрона ВСУ

Украинский беспилотник ударил по гражданскому автомобилю в Белгородской области, ранения получил глава Мокроорловской территориальной администрации Грайворонского округа. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Вражеский беспилотник нанёс удар по легковому автомобилю на участке автодороги Мокрая Орловка — Дунайка. Главу Мокрой Орловки, Сергея Михайловича Кулакова, бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму, а также осколочные ранения головы и ноги», — уточнил чиновник.

Также сообщалось, что в результате атаки беспилотника на гражданский автомобиль в Валуйском городском округе Белгородской области пострадал 13-летний подросток. Ребёнку диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения головы и ноги.