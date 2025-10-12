Губернатор Гладков сообщил об атаке украинских БПЛА по Белгородскому району

В ночь с 11 на 12 октября Вооружённые формирования Украины попытались нанести удар по Белгородскому району при помощи беспилотных летательных аппаратов. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.







«В посёлке Северный в результате детонации сбитого БПЛА в четырёх частных домах выбиты окна, посечены фасады и заборы. Повреждены пять легковых автомобилей и одна единица спецтехники», — говорится в публикации.

Глава Белгородской области подчеркнул, что в результате происшествия никто не пострадал. Информация о последствиях уточняется.