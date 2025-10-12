Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 октября, 02:50

Губернатор Гладков сообщил об атаке украинских БПЛА по Белгородскому району

Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

В ночь с 11 на 12 октября Вооружённые формирования Украины попытались нанести удар по Белгородскому району при помощи беспилотных летательных аппаратов. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

  • Последствия атаки. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Последствия атаки. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
  • Последствия атаки. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Последствия атаки. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
  • Последствия атаки. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Последствия атаки. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия атаки. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

1 / 3

«В посёлке Северный в результате детонации сбитого БПЛА в четырёх частных домах выбиты окна, посечены фасады и заборы. Повреждены пять легковых автомобилей и одна единица спецтехники», — говорится в публикации.

Глава Белгородской области подчеркнул, что в результате происшествия никто не пострадал. Информация о последствиях уточняется.

Военкор сообщил об отражении «мощнейшего ракетного налёта» на Белгород
Военкор сообщил об отражении «мощнейшего ракетного налёта» на Белгород

Напомним, накануне вечером расчёты ПВО отразили ракетный удар ВСУ в Белгороде и Белгородском районе. Губернатор предупредил местных жителей о возможных кратковременных отключениях электроэнергии. В населённом пункте Головчино в результате падения фрагментов беспилотников пострадал один человек. Мужчина с минно-взрывной травмой и касательным осколочным ранением головы самостоятельно прибыл в Борисовскую центральную районную больницу. Позднее в Белгороде временно отключили наружное освещение для снижения нагрузки на энергетическую инфраструктуру.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar