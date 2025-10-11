В Белгороде после ракетного удара ВСУ временно отключили наружное освещение

В Белгороде временно отключили наружное освещение для снижения нагрузки на энергетическую инфраструктуру после ракетного удара со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.

«С целью снижения нагрузки на энергообъекты и эффективного распределения электроэнергии между потребителями сегодня принято решение об ограничении работы наружного освещения в Белгороде», — говорится в сообщении мэра.

Демидов добавил, что «система ПВО сработала точно по целям». При падении фрагментов сбитых украинских ракет произошло возгорание мусора на площади 15 квадратных метров, пожар был оперативно ликвидирован.

Напомним, вечером в субботу, 11 октября, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили украинские ракеты над областным центром и Белгородским районом. Глава региона предупредил о возможных кратковременных веерных отключениях света. В селе Головчино при падении обломков БПЛА пострадал мирный житель. Мужчина с минно-взрывной травмой и касательным осколочным ранением головы самостоятельно прибыл в Борисовскую центральную районную больницу