Военкор сообщил об отражении «мощнейшего ракетного налёта» на Белгород

Военный корреспондент Евгений Поддубный проинформировал о ракетном обстреле Белгорода. Он отметил, что атака была масштабной, но силы ПВО успешно справились с задачей по её отражению.

«Дежурные расчёты уничтожили множество целей на подлёте к Белгороду. О последствиях на земле информация уточняется», — отметил военкор.

Ранее сообщалось, что украинские ракеты были сбиты системой ПВО в небе над Белгородом и Белгородским районом. Информация о последствиях, включая пострадавших, пока отсутствует.