Военкор сообщил об отражении «мощнейшего ракетного налёта» на Белгород
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55
Военный корреспондент Евгений Поддубный проинформировал о ракетном обстреле Белгорода. Он отметил, что атака была масштабной, но силы ПВО успешно справились с задачей по её отражению.
«Дежурные расчёты уничтожили множество целей на подлёте к Белгороду. О последствиях на земле информация уточняется», — отметил военкор.
Ранее сообщалось, что украинские ракеты были сбиты системой ПВО в небе над Белгородом и Белгородским районом. Информация о последствиях, включая пострадавших, пока отсутствует.
