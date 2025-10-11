Валдайский форум
Военкор сообщил об отражении «мощнейшего ракетного налёта» на Белгород

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Военный корреспондент Евгений Поддубный проинформировал о ракетном обстреле Белгорода. Он отметил, что атака была масштабной, но силы ПВО успешно справились с задачей по её отражению.

«Дежурные расчёты уничтожили множество целей на подлёте к Белгороду. О последствиях на земле информация уточняется», — отметил военкор.

Ранее сообщалось, что украинские ракеты были сбиты системой ПВО в небе над Белгородом и Белгородским районом. Информация о последствиях, включая пострадавших, пока отсутствует.

