11 октября, 19:11

Гладков: В селе Головчино при падении обломков БПЛА пострадал мирный житель

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Мирный житель пострадал в селе Головчино в Белгородской области после падения фрагментов сбитого FPV-дрона. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Мужчина с минно-взрывной травмой и касательным осколочным ранением головы самостоятельно прибыл в Борисовскую центральную районную больницу. Пострадавшему была оказана вся необходимая медицинская помощь, лечение он продолжит амбулаторно.

ПВО сбила несколько украинских ракет над Белгородом и Белгородским районом

Ранее Каменка-Днепровская в Запорожской области подверглась обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины. В городе произошло не менее девяти взрывов. В настоящее время власти уточняют информацию о причинённом ущербе и выясняют, есть ли пострадавшие. Угроза повторных атак остаётся актуальной. Жителям Каменки-Днепровской рекомендовали сохранять спокойствие, быть начеку и не покидать свои жилища до улучшения обстановки.

