Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 октября, 17:32

ВСУ атакуют город в Запорожской области, прогремело не менее девяти взрывов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Каменка-Днепровская в Запорожской области подверглась обстрелу со стороны ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий. По его данным, в городе произошло не менее девяти взрывов. В настоящее время власти уточняют информацию о причинённом ущербе и выясняют, есть ли пострадавшие.

«Идёт артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Зафиксировано не менее девяти взрывов», — говорится в сообщении.

Балицкий добавил, что угроза повторных атак остается актуальной. Он рекомендовал жителям Каменки-Днепровской сохранять спокойствие, быть начеку и не покидать свои жилища до улучшения обстановки.
ВСУ ударили по гражданскому автобусу в Горловке, есть пострадавшие
ВСУ ударили по гражданскому автобусу в Горловке, есть пострадавшие

Ранее сообщалось, что украинские ракеты были сбиты системой ПВО в небе над Белгородом и Белгородским районом. Информация о последствиях, включая пострадавших, пока отсутствует.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar