ВСУ атакуют город в Запорожской области, прогремело не менее девяти взрывов

Каменка-Днепровская в Запорожской области подверглась обстрелу со стороны ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий. По его данным, в городе произошло не менее девяти взрывов. В настоящее время власти уточняют информацию о причинённом ущербе и выясняют, есть ли пострадавшие.

«Идёт артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Зафиксировано не менее девяти взрывов», — говорится в сообщении.

Балицкий добавил, что угроза повторных атак остается актуальной. Он рекомендовал жителям Каменки-Днепровской сохранять спокойствие, быть начеку и не покидать свои жилища до улучшения обстановки.

Ранее сообщалось, что украинские ракеты были сбиты системой ПВО в небе над Белгородом и Белгородским районом. Информация о последствиях, включая пострадавших, пока отсутствует.