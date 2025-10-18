Сектор Газа
18 октября, 10:49

Гладков: 13-летний ребёнок ранен при атаке ВСУ в Белгородской области

Обложка © Life.ru

В результате атаки беспилотника на гражданский автомобиль в Валуйском городском округе Белгородской области пострадал 13-летний подросток. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Инцидент произошёл на окраине хутора Кургашки, где FPV-дрон поразил легковой автомобиль. Пострадавший мальчик с помощью попутного транспорта был доставлен в Валуйскую центральную районную больницу, где ему диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения головы и ноги.

После оказания первой медицинской помощи подростка планируют перевести в детскую областную клиническую больницу для продолжения лечения. Транспортное средство в результате атаки было полностью уничтожено.

Гладков: В селе Головчино при падении обломков БПЛА пострадал мирный житель
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о значительном ущербе, нанесённом энергетической инфраструктуре региона в результате ударов ВСУ. Он подчеркнул реальность угрозы дальнейших атак и необходимость в дополнительных источниках энергии, отметив невозможность обеспечения всех домохозяйств генераторами — только в приграничных районах насчитывается около 200 тысяч домовладений.

Анастасия Никонорова
