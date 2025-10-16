Гладков: Энергообъекты Белгородской области получили серьёзные повреждения

Энергетическая инфраструктура Белгородской области понесла «достаточно серьёзный» ущерб в результате ударов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в ходе прямой линии в социальных сетях.

Губернатор подчеркнул, что угроза атак на энергетические объекты реальна, и регион нуждается в дополнительных источниках энергии. Он отметил, что обеспечение каждого домохозяйства генератором за счёт бюджета не представляется возможным, учитывая, что только в приграничных районах насчитывается около 200 тысяч домовладений. Покупка и распределение такого количества генераторов, по словам Гладкова, является невыполнимой задачей.

Губернатор также подчеркнул, что риски существуют не только для приграничных территорий, но и для всей Белгородской области. В связи с этим главам всех муниципалитетов поручено провести подомовые обходы на наличие запасных источников электроснабжения.

Ранее стало известно, что вечером в четверг, 16 октября, украинские беспилотники нанесли удары по трём муниципалитетам региона. Согласно предварительным данным, никто не пострадал. В селе Архангельское беспилотник сдетонировал в частном секторе, в результате происшествия повреждения получила линия электропередачи. Это привело к частичному отключению света в населённом пункте.