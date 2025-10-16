Более 80 тысяч жителей Херсонской области остались без света из-за атак ВСУ

В течение двух дней, 14 и 15 октября, серия атак украинских беспилотников на энергетические объекты Херсонской области привела к масштабному отключению электроэнергии. Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что без света остались более 80 тысяч человек.

Повреждения получила электроподстанция «Виноградово», что вызвало отключение в 96 населённых пунктах Алешкинского, Голопристанского, Каховского и Скадовского округов, затронув 49 социальных объектов. Сейчас соцучреждения переведены на резервное питание от генераторов, а Скадовск запитан по альтернативной схеме. Однако, по словам Сальдо, около 84 тысяч жителей всё ещё остаются без электричества.

«На данный момент социальные объекты переведены на электрогенераторы. Без электричества пока остаются 84 тысячи жителей», — написал губернатор в Telegram-канале.

Ранее Life.ru сообщал, что в Белгородской области инфраструктурный объект подвергся атаке со стороны ВСУ, что привело к временным перебоям в электроснабжении. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что в результате удара могут быть нарушены работы сетей уличного освещения в муниципалитете.