ВСУ атаковали инфраструктурный объект в Белгородской области

В Валуйском городском округе инфраструктурный объект подвергся атаке ВСУ. О данном инциденте в своём Telegram-канале проинформировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона добавил, что в результате удара возможны временные перебои с электроснабжением. По его словам, в частности, могут быть затронуты сети уличного освещения в муниципалитете. На место происшествия уже выехали аварийные службы. Специалисты оперативно приступили к ликвидации последствий.

Ранее Гладков оповестил, что в результате удара украинских беспилотников пострадали трое мирных жителей Белгородской области. Одними из раненых оказались глава Гора-Подольской территориальной администрации и заместитель главы Козинской территориальной администрации. В Борисовском районе подвергся нападению легковой автомобиль. В связи с чем водитель получил осколочные ранения. Его оперативно госпитализировали.