Два чиновника и один мирный житель пострадали из-за атаки ВСУ в Белгородской области

Трое мирных жителей Белгородской области получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ по различным районам региона. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

«В Грайворонском округе в селе Козинка в результате атаки дрона ранены глава Гора-Подольской территориальной администрации и заместитель главы Козинской территориальной администрации», — говорится в сообщении.

В Борисовском районе FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, водитель которого с осколочными ранениями был доставлен в больницу добровольной народной дружиной. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, после чего будут переведены в областные медицинские учреждения для дальнейшего лечения.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал грузовой автомобиль на территории предприятия в поселке Пролетарский Белгородской области, в результате чего один человек получил ранения. Мужчина с осколочным ранением лица и баротравмой был доставлен бригадой скорой помощи в областную клиническую больницу.