Регион
15 октября, 16:03

Два чиновника и один мирный житель пострадали из-за атаки ВСУ в Белгородской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vaakim

Трое мирных жителей Белгородской области получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ по различным районам региона. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

«В Грайворонском округе в селе Козинка в результате атаки дрона ранены глава Гора-Подольской территориальной администрации и заместитель главы Козинской территориальной администрации», — говорится в сообщении.

В Борисовском районе FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, водитель которого с осколочными ранениями был доставлен в больницу добровольной народной дружиной. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, после чего будут переведены в областные медицинские учреждения для дальнейшего лечения.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал грузовой автомобиль на территории предприятия в поселке Пролетарский Белгородской области, в результате чего один человек получил ранения. Мужчина с осколочным ранением лица и баротравмой был доставлен бригадой скорой помощи в областную клиническую больницу.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
