Четыре человека ранены после налёта дронов ВСУ на Белгородскую область

В результате двух ударов украинских беспилотников в приграничных районах Белгородской области пострадали несколько человек. О трагических инцидентах сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Шебекино удар пришёлся по служебному автомобилю, после чего за медицинской помощью обратились трое бойцов самообороны. После обследования в белгородской больнице баротравму диагностировали только у одного из них, а остальным двоим не подтвердили какие-либо повреждения. Пострадавший с установленным диагнозом отказался от госпитализации и будет лечиться амбулаторно, при этом транспортное средство получило повреждения.

В Валуйском городском округе беспилотник атаковал легковой автомобиль на участке дороги между Казинкой и Рябиками. Водитель транспортного средства получил комплекс травм, включая минно-взрывную травму, баротравму и осколочное ранение бедра. После оказания всей необходимой помощи в Валуйской центральной районной больнице мужчину отпустили домой для амбулаторного лечения, а его автомобиль получил повреждения остекления и кузова.

Также украинские дроны атаковали сегодня Первомайский округ Тамбовской области. Повреждения получили несколько частных домов и автомобилей. По предварительным данным, люди не пострадали.