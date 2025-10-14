Сектор Газа
14 октября, 07:55

Обломки БПЛА повредили объект энергетики в Нижегородской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lukas Beno

В Нижегородской области сбили украинский беспилотник в ночь на 14 октября. Падение обломков дрона привело к повреждению объекта энергетической инфраструктуры, вызвав кратковременное отключение электроэнергии. Об этом в своём Telegram-канале рассказал губернатор области Глеб Никитин.

«В настоящее время электроснабжение восстановлено. На месте инцидента работают специалисты», — говорится в сообщении.

Специалисты оперативно прибыли на место падения обломков. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области в ночь на 14 октября российские силы ПВО сбили не менее пяти дронов. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. В регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

