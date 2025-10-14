Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 октября, 07:10

В Тамбовской области несколько домов повреждены после атаки БПЛА

Архив. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Архив. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

В результате атаки БПЛА в Первомайском округе Тамбовской области повреждены несколько частных домов и автомобилей. Об этом сообщил глава региона Евгений Первышов.

По его словам, незначительные повреждения получили несколько жилых домов, где выбило стёкла, и припаркованные автомобили. На месте работают экстренные службы, уточняется размер причиненного ущерба. По предварительной информации, пострадавших среди местных жителей нет.

Губернатор поручил оказать помощь владельцам повреждённых домов.

В небе над Воронежской областью уничтожили пять украинских БПЛА
В небе над Воронежской областью уничтожили пять украинских БПЛА

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) России отразили атаку 40 украинских беспилотников. Над территорией Тамбовской области было сбито два дрона, а больше всего — 17 — уничтожили над Белгородской областью.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Тамбовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar