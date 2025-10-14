Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 октября, 04:41

Силы ПВО России отразили ночную атаку 40 беспилотников ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Barillo_Images

Минобороны России сообщило об отражении очередной атаки украинских беспилотников, предпринятой ВСУ в ночь на 14 октября. По данным ведомства, дежурные силы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 40 дронов самолётного типа, пытавшихся проникнуть в российское воздушное пространство.

Большинство целей было сбито над Белгородской (17) и Воронежской (12) областями. Ещё три беспилотника ликвидировали над Нижегородской областью, три – над акваторией Чёрного моря, два – над Тамбовской областью, два – в небе над Крымом и один – над Курской областью.

Атака была полностью отражена, пострадавших и разрушений нет.

Ранее Life.ru писал, что силы ПВО России перехватывали украинские дроны над Воронежской областью. Ночью 14 октября в небе заметили несколько БПЛА сразу в двух районах региона, и все они были уничтожены. Губернатор Александр Гусев сообщил, что благодаря быстрой реакции военных удалось избежать последствий на земле.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Юния Ларсон
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
