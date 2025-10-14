Силы ПВО России отразили ночную атаку 40 беспилотников ВСУ

Минобороны России сообщило об отражении очередной атаки украинских беспилотников, предпринятой ВСУ в ночь на 14 октября. По данным ведомства, дежурные силы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 40 дронов самолётного типа, пытавшихся проникнуть в российское воздушное пространство.

Большинство целей было сбито над Белгородской (17) и Воронежской (12) областями. Ещё три беспилотника ликвидировали над Нижегородской областью, три – над акваторией Чёрного моря, два – над Тамбовской областью, два – в небе над Крымом и один – над Курской областью.

Атака была полностью отражена, пострадавших и разрушений нет.

Ранее Life.ru писал, что силы ПВО России перехватывали украинские дроны над Воронежской областью. Ночью 14 октября в небе заметили несколько БПЛА сразу в двух районах региона, и все они были уничтожены. Губернатор Александр Гусев сообщил, что благодаря быстрой реакции военных удалось избежать последствий на земле.