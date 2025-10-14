Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 октября, 03:18

Аэропорт Нижнего Новгорода открыли через 4 часа после введения ограничений

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Росавиация сняла временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Нижнего Новгорода. Согласно сообщению пресс-службы ведомства в Telegram-канале, аэропорт открыли 14 октября около 6 утра (мск).

«Аэропорт Нижний Новгород (Стригино) — сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении Росавиации.

В ведомстве уточнили, что ограничительные меры применялись в целях обеспечения безопасности полётов.

Президент Мадагаскара сбежал из страны на французском военном самолёте
Президент Мадагаскара сбежал из страны на французском военном самолёте

Как сообщал Life.ru, ограничения в нижегородском аэропорту вводили после 2 часов ночи. Этой же ночью в небе над Воронежской областью уничтожили пять украинских БПЛА.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Нижегородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar