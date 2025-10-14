Аэропорт Нижнего Новгорода открыли через 4 часа после введения ограничений

Росавиация сняла временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Нижнего Новгорода. Согласно сообщению пресс-службы ведомства в Telegram-канале, аэропорт открыли 14 октября около 6 утра (мск).

«Аэропорт Нижний Новгород (Стригино) — сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении Росавиации.

В ведомстве уточнили, что ограничительные меры применялись в целях обеспечения безопасности полётов.