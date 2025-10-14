Росавиация объявила о временных ограничениях в аэропорту Нижнего Новгорода

В нижегородском аэропорту Стригино введены временные ограничения на полёты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

По его словам, подобные меры необходимы для обеспечения безопасности. Сколько продлятся ограничения, на данный момент неизвестно.