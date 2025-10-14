Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 октября, 23:22

Росавиация объявила о временных ограничениях в аэропорту Нижнего Новгорода

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В нижегородском аэропорту Стригино введены временные ограничения на полёты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

По его словам, подобные меры необходимы для обеспечения безопасности. Сколько продлятся ограничения, на данный момент неизвестно.

Самолёт пробил крылом микроавтобус в аэропорту Иркутска
Самолёт пробил крылом микроавтобус в аэропорту Иркутска

Ранее Life.ru рассказывал, как пассажирский самолёт едва не рухнул в Великобритании из-за нехватки топлива. После приземления выяснилось, что в баке осталось топлива лишь на 6 минут полёта.

BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Нижегородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar