12 октября, 14:01

Самолёт пробил крылом микроавтобус в аэропорту Иркутска

Самолёт протаранил крылом пассажирский автобус в аэропорту Иркутска. Обложка © Telegram / Babr Mash

В аэропорту города Иркутска самолёт задел крылом пассажирский автобус. Инцидент произошёл после обеда 12 октября в районе трёх часов дня. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

В результате пришествия самолёт повредил лобовое стекло микроавтобуса во время выезда на взлётную полосу. В момент столкновения внутри транспорта не было людей, никто не пострадал.

Командир увёл самолёт на второй круг из-за собаки в российском аэропорту
Ранее стало известно, что пассажирский самолёт Malta Air едва избежал катастрофы над Великобританией из-за практически полного отсутствия топлива. Перед посадкой пилоты подали сигнал бедствия из-за критически низкого уровня горючего. Борт успешно приземлился в Манчестере, где обнаружилось, что в баках осталось всего 220 кг топлива.

