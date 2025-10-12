Валдайский форум
12 октября, 12:14

Командир увёл самолёт на второй круг из-за собаки в российском аэропорту

Пассажирский самолёт ушёл на второй круг из-за собаки в аэропорту Николаевска-на-Амуре

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Iryna_Shmihel

Пассажирский самолёт был вынужден совершить манёвр ухода на второй круг при заходе на посадку в аэропорту Николаевска-на-Амуре. Причиной послужило появление собаки на взлётно-посадочной полосе, сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.

Воздушное судно авиакомпании «Хабаровские авиалинии», следовавшее по маршруту Аяны – Николаевск-на-Амуре, впоследствии успешно совершило посадку.

Ранее Life.ru рассказывал, как пассажирский авиалайнер Ryanair едва не разбился в Британии. Самолёт не смог сесть в аэропорту назначения из-за разыгравшегося шторма. Борт благополучно добрался до запасного аэродрома, но позже выяснилось, что топлива в баках оставалось на шесть минут полёта.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

