Командир увёл самолёт на второй круг из-за собаки в российском аэропорту
Пассажирский самолёт был вынужден совершить манёвр ухода на второй круг при заходе на посадку в аэропорту Николаевска-на-Амуре. Причиной послужило появление собаки на взлётно-посадочной полосе, сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.
Воздушное судно авиакомпании «Хабаровские авиалинии», следовавшее по маршруту Аяны – Николаевск-на-Амуре, впоследствии успешно совершило посадку.
