Командир увёл самолёт на второй круг из-за собаки в российском аэропорту

Пассажирский самолёт был вынужден совершить манёвр ухода на второй круг при заходе на посадку в аэропорту Николаевска-на-Амуре. Причиной послужило появление собаки на взлётно-посадочной полосе, сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.

Воздушное судно авиакомпании «Хабаровские авиалинии», следовавшее по маршруту Аяны – Николаевск-на-Амуре, впоследствии успешно совершило посадку.

Ранее Life.ru рассказывал, как пассажирский авиалайнер Ryanair едва не разбился в Британии. Самолёт не смог сесть в аэропорту назначения из-за разыгравшегося шторма. Борт благополучно добрался до запасного аэродрома, но позже выяснилось, что топлива в баках оставалось на шесть минут полёта.