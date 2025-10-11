Вегетарианец умер в самолёте, задохнувшись мясом

Родственники 85-летнего жителя Калифорнии обвинили авиакомпанию Qatar Airways в халатности, приведшей к смерти мужчины во время перелёта. По словам семьи, пожилой пассажир задохнулся мясом, хотя заранее заказывал вегетарианское меню. Об этом сообщило издание Daily Express.

«В иске содержится требование о возмещении ущерба за халатность и смерть в результате противоправных действий, а также о возмещении судебных издержек», – говорится в материале.

Сын умершего утверждает, что экипаж отказался подавать отцу вегетарианскую еду, сославшись на её отсутствие на борту, несмотря на предварительный заказ. Вместо этого стюардесса принесла обед с мясом и посоветовала мужчине «есть вокруг него». Во время полёта пассажиру стало плохо, однако экипаж не стал совершать экстренную посадку, объяснив это тем, что самолёт находился за Полярным кругом.

По словам родственников, сотрудники авиакомпании пытались поддерживать жизнь пожилого мужчины в течение восьми часов, используя кислородную маску. После посадки в Эдинбурге пассажира доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.

Ранее в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» произошёл трагический случай с пассажиром рейса Azur Air. Во время подготовки к вылету мужчине стало плохо, и на борт вызвали врачей, однако спасти его не удалось. Рейс был задержан для проведения медицинских процедур, а пассажирам предоставили компенсационные услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.