В аэропорту Уфы пассажир умер во время посадки в самолёт

Пассажир рейса Уфа — Иркутск скончался в аэропорту вылета после внезапной потери сознания во время посадки на борт. Об инциденте, произошедшем в ночь на вторник, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе аэропорта Уфы.

Медики немедленно приступили к реанимационным мероприятиям, однако спасти пассажира не удалось. Инцидент произошёл на рейсе авиакомпании Nordstar, который выполнялся на самолёте Airbus A320.

«Внезапная потеря сознания. Были начаты реанимационные мероприятия на месте. В 00:52 констатирована биологическая смерть», — заявили в пресс-службе аэропорта.