23 сентября, 08:40

В аэропорту Уфы пассажир умер во время посадки в самолёт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Denisenko

Пассажир рейса Уфа — Иркутск скончался в аэропорту вылета после внезапной потери сознания во время посадки на борт. Об инциденте, произошедшем в ночь на вторник, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе аэропорта Уфы.

Медики немедленно приступили к реанимационным мероприятиям, однако спасти пассажира не удалось. Инцидент произошёл на рейсе авиакомпании Nordstar, который выполнялся на самолёте Airbus A320.

«Внезапная потеря сознания. Были начаты реанимационные мероприятия на месте. В 00:52 констатирована биологическая смерть», — заявили в пресс-службе аэропорта.

Ранее сообщалось, что экипаж самолёта авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавшего по маршруту Москва — Сочи, запросил вынужденную посадку в аэропорту Минеральных Вод из-за пассажира, потерявшего сознание. Однако к моменту приземления лайнера мужчина уже скончался.

Алиса Хуссаин
