Регион
23 августа, 19:18

Во Франции самолёт развернули из-за попытки пассажира попасть в кабину пилота

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Самолёт авиакомпании EasyJet, выполнявший рейс из французского Лиона в португальский Порту, развернулся в воздухе из-за попытки одного из пассажиров проникнуть в кабину пилота. По данным издания Le Dauphine Libere, поведение мужчины было обусловлено галлюцинациями.

«В пятницу вечером, вскоре после взлёта, пассажир в бреду попытался проникнуть в кабину самолёта EasyJet, следовавшего из Лиона в Порту», — сказано в публикации газеты.

Отмечается, что мужчина начал проявлять агрессию по отношению к членам экипажа, после чего попытался прорваться в кабину пилотов. Другие пассажиры схватили его и удерживали до тех пор, пока самолёт не приземлился в воздушной гавани Лиона. 26-летнего нарушителя задержали сотрудники правоохранительных органов.

После этого воздушное судно возобновило рейс и успешно долетело по Порту. В издании добавили, что устроивший беспорядки мужчина был гражданином Португалии.

