21 августа, 11:04

Самолёт с мёртвым пассажиром запросил срочную посадку во время перелёта из Москвы в Сочи

Пассажир умер на борту рейса Москва — Сочи авиакомпании Уральские авиалинии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitry Galaganov

Самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», который следовал по маршруту Москва — Сочи, запросил вынужденную посадку в аэропорту Минеральных Вод из-за потерявшего сознание пассажира. Однако к моменту приземления он умер, сообщает пресс-служба Ural Airlines.

«Сегодня, 21 августа, во время выполнения рейса U6-185 по маршруту Москва-Сочи, пассажир-мужчина, 56 лет, внезапно потерял сознание. Кабинный экипаж незамедлительно приступил к оказанию первой помощи и реанимационных мероприятий, а командир воздушного судна принял решение срочно совершить посадку в ближайшем аэропорту», – рассказали в авиакомпании.

На поле срочно вызвали реанимационную бригаду. Однако было уже поздно. К моменту, когда врачи поднялись на борт самолёта им оставалось лишь констатировать смерть мужчины.

Ранее на борту самолёта, следовавшего из Иркутска в Москву, у пассажира загорелся мобильный телефон. Экипаж сработал оперативно, и происшествие не повлияло на выполнение рейса. Всего в самолёте находилось 165 человек, включая экипаж.

