Телефон россиянина вспыхнул прямо в салоне самолёта, летевшего в Москву

На борту самолёта, следовавшего из Иркутска в Москву, у пассажира загорелся мобильный телефон. Экипаж сработал оперативно, и происшествие не повлияло на выполнение рейса, сообщает SHOT .

Инцидент произошёл во время рейса «Уральских авиалиний» в столичный аэропорт Домодедово. У пассажира по имени Юрий загорелся смартфон Realme. На помощь сразу пришли стюардессы. Пожар удалось быстро ликвидировать, и лайнер продолжил полёт по маршруту. Всего на борту находились 165 человек, из них 159 — пассажиры.