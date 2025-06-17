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17 июня, 12:43

Телефон россиянина вспыхнул прямо в салоне самолёта, летевшего в Москву

SHOT: На авиарейсе Иркутск — Москва у пассажира загорелся смартфон Realme

На борту самолёта, следовавшего из Иркутска в Москву, у пассажира загорелся мобильный телефон. Экипаж сработал оперативно, и происшествие не повлияло на выполнение рейса, сообщает SHOT.

Сгоревший телефон Redmi 14 PRO на борту самолёта. Фото © Telegram / SHOT

Сгоревший телефон Redmi 14 PRO на борту самолёта. Фото © Telegram / SHOT

Инцидент произошёл во время рейса «Уральских авиалиний» в столичный аэропорт Домодедово. У пассажира по имени Юрий загорелся смартфон Realme. На помощь сразу пришли стюардессы. Пожар удалось быстро ликвидировать, и лайнер продолжил полёт по маршруту. Всего на борту находились 165 человек, из них 159 — пассажиры.

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Ранее в Нижнем Новгороде у пятиклассника загорелся телефон прямо во время урока — детей эвакуировали, а устройство потушили огнетушителем. Аналогичный инцидент произошёл и в Пскове: мобильник вспыхнул в кармане школьника, но подросток успел среагировать и затушил устройство снегом. В обоих случаях обошлось без серьёзных последствий.

Обложка © Telegram / SHOT

Милена Скрипальщикова
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