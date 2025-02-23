Не заряжать до 100%: Россиянам рассказали, как обезопасить смартфон от внезапного возгорания

Иногда мобильные телефоны могут неожиданно начать воспламеняться, что представляет серьёзную угрозу для их владельцев и их близких. В интервью RT Ярослав Селивёрстов, руководитель отдела исследований в области искусственного интеллекта в дирекции разработки и развития цифровой платформы Университета 2035, поделился советами о том, как защитить свой смартфон от неожиданных пожаров.

«Вздутия, трещины, деформации, потёки — явные признаки неисправности. Немедленно прекратите использование телефона и обратитесь в сервисный центр», — советует эксперт.

Он отметил, что для зарядки телефона необходимо использовать только те устройства, которые рекомендует производитель. Неоригинальные аксессуары могут не соответствовать установленным стандартам, что увеличивает риск возникновения пожара.

Также крайне не рекомендуется оставлять свой смартфон под воздействием прямых солнечных лучей, однако и нахождение на морозе для него может быть губительным.

«Не оставляйте телефон на зарядке на всю ночь, особенно если он уже заряжен на 100%. Это может привести к перегреву и ускоренному износу аккумулятора. Старайтесь не заряжать телефон до 100%, а поддерживать заряд в диапазоне 20—80%», — резюмировал Селивёрстов.