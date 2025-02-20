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19 февраля, 23:35

Компания Apple презентовала бюджетный смартфон iPhone 16e

iPhone 16e. Обложка © X / appltrack

iPhone 16e. Обложка © X / appltrack

Компания Apple анонсировала выход нового бюджетного смартфона iPhone 16e, который станет частью расширенной линейки iPhone 16. Устройство оснащено чипом A18, спутниковыми функциями и интеграцией Apple Intelligence.

Смартфон, доступный для предзаказа с 21 февраля, появится в продаже уже 28 февраля. Ценник на базовую версию iPhone 16e стартует с 599 долларов, покупателям предложат модели в чёрном и белом исполнениях.

Одной из ключевых особенностей устройства является улучшенный чип A18. Среди других инноваций — поддержка спутниковой связи, что позволяет использовать функции Emergency SOS для связи с экстренными службами в случае отсутствия мобильной связи или Wi-Fi. Также доступны системы Roadside Assistance для помощи при поломке автомобиля и Crash Detection, которая автоматически отправит сигнал спасателям.

Кроме того, iPhone 16e имеет в своём арсенале систему Apple Intelligence, которая использует возможности нейросетей. Смартфон получил камеру 48 мегапикселей с технологией Fusion для улучшения качества снимков.

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А в России недавно показали концепт первого отечественного летающего автомобиля. Он является гибридом обычной машины и квадрокоптера, который будет летать благодаря четырём воздушным винтам.

Тимур Хингеев
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