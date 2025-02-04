В Госдуме заявили о новой эре киберугроз с появлением трояна SparkCat на iPhone

Ранее устройства Apple считались относительно защищёнными от вирусов. Однако с появлением трояна SparkCat всё изменилось, заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Это подтверждает, что даже закрытая экосистема iOS не является полностью неприступной для злоумышленников», — подчеркнул депутат в беседе с RT.

Теперь пользователи iPhone также рискуют загрузить на своё устройство вредоносное ПО под видом популярных приложений. Немкин отметил, что сам факт того, что вирус проник в iOS, говорит о совершенствовании методов киберпреступников и новой эре киберугроз. Теперь пользователям продукции Apple, как и владельцами андроидов, необходимо использовать антивирус, регулярно обновлять ПО и избегать загрузки программ с непроверенных источников.