«Лаборатория Касперского» впервые нашла вирус для кражи данных с фото в iPhone

Специалисты из «Лаборатории Касперского» выявили новый вредоносный троян под названием SparkCat, который предназначен для кражи личной информации пользователей. Как сообщают «Ведомости», этот вирус нацелен как на устройства с операционной системой Android, так и на устройства Apple с iOS, маскируясь под популярные приложения, такие как мессенджеры, сервисы доставки еды и программы для работы с криптовалютами.

Исследования показали, что в крупнейших официальных магазинах приложений — App Store и Google Play — было обнаружено 20 вредоносных приложений, которые были скачаны более 242 000 раз.

После установки SparkCat получает доступ к галерее изображений на смартфоне. Используя технологии оптического распознавания текста (OCR), вирус анализирует фотографии в поисках важных данных, таких как сканы документов, визитки или другие изображения с конфиденциальной информацией. Если такие изображения обнаруживаются, они отправляются на серверы злоумышленников.

Кроме того, SparkCat может функционировать в фоновом режиме, что позволяет атаке продолжаться долгое время, прежде чем пользователь заметит утечку данных. Это дает злоумышленникам возможность использовать украденную информацию для различных мошеннических действий, таких как кража средств с банковских счетов или создание поддельных документов.