Россиян предупредили о мошенничестве с новой версией трояна NGate

Мошенники начали применять новую версию троянского вируса NGate для кражи денежных средств у российских пользователей. Об этом предупредили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В ведомстве рассказали о схеме обмана, связанной с использованием NGate. Сначала злоумышленник звонит потенциальной жертве и предлагает получить социальные или другие выплаты. После получения согласия мошенник отправляет ссылку, прося перейти по ней. Если пользователь открывает ссылку, на его телефон скачивается вредоносный файл с NGate, замаскированный под официальные приложения, такие как портал «Госуслуги» или Банк России. Когда приложение запускается, оно предлагает пользователю приложить банковскую карту к задней стороне смартфона с использованием NFC-чипа и ввести PIN-код.

Как объяснили в МВД, пока жертва держит карту у своего устройства, мошенники могут находиться у банкомата и запрашивать выдачу наличных. Специалисты советуют не делиться своими PIN- и CVV-кодами банковских карт с посторонними, а также устанавливать антивирусное ПО для защиты от троянов и других вредоносных программ.