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29 декабря, 15:46

Россиян предупредили о мошенничестве с новой версией трояна NGate

МВД: Мошенники используют новую версию трояна NGate для кражи средств

Мошенники начали применять новую версию троянского вируса NGate для кражи денежных средств у российских пользователей. Об этом предупредили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В ведомстве рассказали о схеме обмана, связанной с использованием NGate. Сначала злоумышленник звонит потенциальной жертве и предлагает получить социальные или другие выплаты. После получения согласия мошенник отправляет ссылку, прося перейти по ней. Если пользователь открывает ссылку, на его телефон скачивается вредоносный файл с NGate, замаскированный под официальные приложения, такие как портал «Госуслуги» или Банк России. Когда приложение запускается, оно предлагает пользователю приложить банковскую карту к задней стороне смартфона с использованием NFC-чипа и ввести PIN-код.

Как объяснили в МВД, пока жертва держит карту у своего устройства, мошенники могут находиться у банкомата и запрашивать выдачу наличных. Специалисты советуют не делиться своими PIN- и CVV-кодами банковских карт с посторонними, а также устанавливать антивирусное ПО для защиты от троянов и других вредоносных программ.

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Ранее Life.ru сообщал, что мошенники начали активно действовать в мессенджере Telegram, предлагая пользователям купить или восстановить водительские права и военный билет. Их основная цель — убедить доверчивых граждан внести предоплату. При этом злоумышленники применяют удобную схему, предлагая оплату в криптовалюте, что позволяет им скрыть свои махинации.

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Shutterstock / FOTODOM / Yta23

Александра Мышляева
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