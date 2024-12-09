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9 декабря, 13:37

Загоревшийся на кровати телефон едва не сжёг младенца в Удмуртии

Девятимесячный ребёнок пострадал при возгорании телефона в Удмуртии

В Удмуртии пострадал 9-месячный ребёнок от взрыва телефона. Фото © Telegram / МЧС России

В Удмуртии пострадал 9-месячный ребёнок от взрыва телефона. Фото © Telegram / МЧС России

В Воткинске Удмуртской Республики 9-месячный ребёнок пострадал от возгорания телефона. От смартфона мгновенно вспыхнула одежда младенца, сообщает пресс-служба МЧС России.

В Удмуртии пострадал 9-месячный ребёнок от взрыва телефона. Фото © Telegram / МЧС России

В Удмуртии пострадал 9-месячный ребёнок от взрыва телефона. Фото © Telegram / МЧС России

Мобильник отца лежал рядом с малышом, когда его укладывали спать. Именно в этот момент телефон начал искриться, одежда на ребёнке загорелась. Малыша отправили в больницу, о его состоянии не сообщается.

Ранее от взрыва телефона серьёзные ожоги получил житель Севастополя. Мобильник Honor взорвался прямо у владельца в кармане спустя три месяца после покупки. Мужчина получил ожоги второй степени тяжести.

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Полина Никифорова
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