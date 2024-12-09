Загоревшийся на кровати телефон едва не сжёг младенца в Удмуртии
Девятимесячный ребёнок пострадал при возгорании телефона в Удмуртии
В Воткинске Удмуртской Республики 9-месячный ребёнок пострадал от возгорания телефона. От смартфона мгновенно вспыхнула одежда младенца, сообщает пресс-служба МЧС России.
Мобильник отца лежал рядом с малышом, когда его укладывали спать. Именно в этот момент телефон начал искриться, одежда на ребёнке загорелась. Малыша отправили в больницу, о его состоянии не сообщается.
Ранее от взрыва телефона серьёзные ожоги получил житель Севастополя. Мобильник Honor взорвался прямо у владельца в кармане спустя три месяца после покупки. Мужчина получил ожоги второй степени тяжести.