Россиянам объяснили, чем опасен сон с телефоном под подушкой

Современные смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни, и многие пользователи не расстаются с ними даже во время сна. Однако эксперты сервисного центра Gadget Ufa предупреждают, что привычка засыпать с телефоном под подушкой может быть опасной.

Как сообщает издание UfaTime.ru, основная угроза заключается не в радиации, которую излучают устройства. Её уровень невысокий и не представляет значительной опасности для здоровья. При этом есть более веская причина, почему не стоит класть устройство под подушку на всю ночь.

«Важно понимать, что взрывы связаны не с самими смартфонами, а с их литий-ионными аккумуляторами. Перегрев батареи может произойти из-за недостаточной вентиляции», — пояснили эксперты.

Когда телефон находится под подушкой, тепло не может эффективно рассеиваться и держится внутри корпуса — это увеличивает риск перегрева. Особенно опасно использовать неоригинальные и дешёвые блоки питания и кабели, которые могут способствовать возгоранию.

Эксперты рекомендуют заряжать смартфон на ровной, хорошо проветриваемой поверхности, например, на столе или прикроватной тумбе. Также не следует оставлять устройство, подключённым к сети на всю ночь. Лучше позаботиться о батарее до отхода ко сну или сделать это с утра.

Кроме того, важно не использовать смартфон во время зарядки — это также может способствовать излишнему нагреву. Соблюдение этих простых рекомендаций поможет избежать неприятностей и сохранить здоровье и безопасность.