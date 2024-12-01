Названы неочевидные причины, почему быстро разряжается телефон

Со временем пользователи смартфонов могут замечать, что их устройства начали быстрее разряжаться. К этому приводит не только износ аккумулятора, но и другие причины. Например, уровень яркости экрана или push-уведомления, рассказал «Газете.Ru» технический директор Илья Казаков.

Эксперт посоветовал отрегулировать уровень яркости экрана в соответствии с окружающей средой — ярче, когда солнечно, более тускло, когда темно. Кроме того, следует отключить push-уведомления. Они хоть и удобны, но требуют постоянного подключения к Интернету. Автоматическое обновление приложений и ПО также безбожно тратит заряд батареи.

«Службы определения местоположения позволяют устройству определять, где вы находитесь прямо сейчас — это нужно, например, для онлайн-карт, приложений погоды и магазинов, фитнес-трекера и шагомера. Если телефон постоянно определяет вашу геолокацию, то ёмкость аккумулятора постепенно уменьшается», — добавил эксперт.