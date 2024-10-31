Смерть во сне: Почему опасно ставить телефон заряжаться на ночь

Одним из главных страхов современных людей стал самовоспламеняющийся смартфон. Сеть наполнена различного рода роликами и рассказами людей, как телефон внезапно начинал гореть и становился причиной пожара. И это не просто байки для привлечения аудитории, такое несчастье действительно может произойти, заявил эксперт по безопасности Алексей Матвеев.

Чтобы избежать трагедии, в первую очередь следует заряжать телефон в дневное время. В случае если возникнет пожар, удастся избежать жертв, ведь во время сна человек просто-напросто не успеет среагировать. Кроме того, важно использовать оригинальное зарядное устройство.

«Большинство людей делают одну и ту же ошибку: подключают устройство к внешнему аккумулятору и до тех пор, пока не уснут, продолжают использовать смартфон. Но хуже всего, когда владелец засыпает, а телефон продолжает оставаться в постели. Если в этот момент случится короткое замыкание, то пламя с ткани очень быстро перейдёт на человека. И шансов спастись очень мало в таком случае», — отметил Матвеев в беседе с интернет-изданием Regions.ru.

Другой причиной возгорания может стать ошибка в контроллере, отвечающем за зарядку аккумулятора. Когда он допускает превышение зарядки, то внутри батареи происходит реакция, и устройство начинает дымиться.

Если смартфон всё же начал гореть, то следует его сразу отключить от источника питания и вытащить провод из розетки. Для тушения огня можно использовать подручные средства — землю из цветочного горшка, металлическую кастрюлю или плотную ткань. В экстренных ситуациях следует звонить по номеру 112 или в пожарную часть — 01, 101.