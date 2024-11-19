Так делают почти все: Озвучена главная ошибка россиян при зарядке смартфона

Чтобы продлить срок службы аккумулятора, следует избегать частых полных циклов зарядки и разрядки. Лучше всего держать заряд гаджета в диапазоне от 20 до 80%. Об этом рассказал РИАМО менеджер отдела по мобильному оборудованию крупной компании сотовой связи Антон Вишневский.

«Литий-ионные аккумуляторы, которыми оснащены современные смартфоны, со временем изнашиваются — как при использовании, так и при зарядке. После определённого количества полных циклов зарядки и разрядки они постепенно теряют эффективность», — объяснил он.

Поэтому лучше всего подключать устройство к розетке, когда заряд падает до 20%, и отключать его от питания, когда он достигнет 80%. По словам эксперта, чрезмерная зарядка создаёт дополнительную нагрузку на аккумулятор. Поэтому мнение о том, что надо полностью разрядить телефон, а потом зарядить его, устарело.

В современных гаджетах также есть режим адаптивной зарядки. Он позволяет регулировать скорость зарядки в зависимости от температуры окружающей среды и других факторов, а также снижает фоновую активность приложений и продлевает срок службы батареи.