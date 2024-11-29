Севастополец получил ожоги от взрыва нового телефона Honor в кармане
Новый телефон Honor взорвался у севастопольца прямо в кармане. Фото © Telegram / Mash на волне
В Севастополе мужчина приобрёл новый телефон Honor, однако прослужила покупка недолго. Через три месяца мобильник взорвался прямо в кармане и нанёс своему владельцу ожоги второй степени, рассказал телеграм-канал «Mash на волне».
Севастополец получил ожоги второй степени от взрыва мобильника в своём кармане. Фото © Telegram / Mash на волне
Телефон покупался в магазине DNS. Туда и пошёл пострадавший за извинениями и денежной компенсацией. Однако за ожоги на руке и бедре мужчине предложили только замену взорванного мобильника и 2 тысячи рублей. Извинений при этом магазин не принёс. Такой суммы севастопольцу показалось мало и он обратился в суд, где магазин обязали выплатить 50 тысяч рублей. Однако и этого мужчине оказалось недостаточно, он намерен оспорить решение. После взрыва он постоянно думает о том, что мобильник вновь сгорит, держит его подальше от родных и стесняется своих ожогов.
Севастополец получил ожоги второй степени от взрыва мобильника в своём кармане. Фото © Telegram / Mash на волне
Ранее похожий случай произошёл в школе Анапы. Там телефон Samsung задымился у школьника прямо в руках во время перемены, а потом взорвался. Учеников пришлось эвакуировать из здания. К счастью, никто в результате инцидента не пострадал, пожара не произошло.