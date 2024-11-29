Севастополец получил ожоги от взрыва нового телефона Honor в кармане

Телефон покупался в магазине DNS. Туда и пошёл пострадавший за извинениями и денежной компенсацией. Однако за ожоги на руке и бедре мужчине предложили только замену взорванного мобильника и 2 тысячи рублей. Извинений при этом магазин не принёс. Такой суммы севастопольцу показалось мало и он обратился в суд, где магазин обязали выплатить 50 тысяч рублей. Однако и этого мужчине оказалось недостаточно, он намерен оспорить решение. После взрыва он постоянно думает о том, что мобильник вновь сгорит, держит его подальше от родных и стесняется своих ожогов.