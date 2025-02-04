«Пожар вместо звонка»: Телефоны учеников загорелись сразу в двух школах прямо на уроках

В Нижнем Новгороде у школьника 5 класса во время урока загорелся телефон. Вместо звонка в школе № 3 ребята увидели дым, который шёл от мобильника, сообщили в МЧС России.

«Ребят вывели на улицу, телефон охладили огнетушителем. Помощь специалистов МЧС России не потребовалась», — говорится в сообщении.

Ещё один горящий телефон потушили в псковской школе. В этот раз смартфон задымился прямо в кармане, но ребёнок сумел вовремя среагировать и не пострадал, хотя получил дыру в штанах. Горящий гаджет он затушил снегом.

Телефон школьника загорелся прямо в кармане его джинсов. Обложка © Telegram / МЧС России