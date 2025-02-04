Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 февраля, 12:32

«Пожар вместо звонка»: Телефоны учеников загорелись сразу в двух школах прямо на уроках

В нижегородской и псковской школах у учеников прямо на уроке загорелись телефоны

Телефоны загорелись в нижегородской и псковской школах. Обложка © Telegram / МЧС России

Телефоны загорелись в нижегородской и псковской школах. Обложка © Telegram / МЧС России

В Нижнем Новгороде у школьника 5 класса во время урока загорелся телефон. Вместо звонка в школе № 3 ребята увидели дым, который шёл от мобильника, сообщили в МЧС России.

«Ребят вывели на улицу, телефон охладили огнетушителем. Помощь специалистов МЧС России не потребовалась», — говорится в сообщении.

Ещё один горящий телефон потушили в псковской школе. В этот раз смартфон задымился прямо в кармане, но ребёнок сумел вовремя среагировать и не пострадал, хотя получил дыру в штанах. Горящий гаджет он затушил снегом.

Телефон школьника загорелся прямо в кармане его джинсов. Обложка © Telegram / МЧС России

Телефон школьника загорелся прямо в кармане его джинсов. Обложка © Telegram / МЧС России

Ранее Life.ru рассказал, почему же в России так часто взрываются мобильные телефоны. Больше всего под прицелом находятся смартфоны Apple. Они подвергаются риску взрыва из-за некачественных комплектующих и неоригинальных зарядных устройств. Компания в этом случае вовсе не виновата. Многое также зависит от плохих аккумуляторов и нарушения условий эксплуатации.

Загоревшийся на кровати телефон едва не сжёг младенца в Удмуртии
Загоревшийся на кровати телефон едва не сжёг младенца в Удмуртии
Наталья Афонина
  • Новости
  • Дети
  • МЧС России
  • Мобильные телефоны
  • Происшествия
  • Нижегородская область
  • Псковская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar