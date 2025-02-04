«Пожар вместо звонка»: Телефоны учеников загорелись сразу в двух школах прямо на уроках
В нижегородской и псковской школах у учеников прямо на уроке загорелись телефоны
Телефоны загорелись в нижегородской и псковской школах. Обложка © Telegram / МЧС России
В Нижнем Новгороде у школьника 5 класса во время урока загорелся телефон. Вместо звонка в школе № 3 ребята увидели дым, который шёл от мобильника, сообщили в МЧС России.
«Ребят вывели на улицу, телефон охладили огнетушителем. Помощь специалистов МЧС России не потребовалась», — говорится в сообщении.
Ещё один горящий телефон потушили в псковской школе. В этот раз смартфон задымился прямо в кармане, но ребёнок сумел вовремя среагировать и не пострадал, хотя получил дыру в штанах. Горящий гаджет он затушил снегом.
Телефон школьника загорелся прямо в кармане его джинсов. Обложка © Telegram / МЧС России
Ранее Life.ru рассказал, почему же в России так часто взрываются мобильные телефоны. Больше всего под прицелом находятся смартфоны Apple. Они подвергаются риску взрыва из-за некачественных комплектующих и неоригинальных зарядных устройств. Компания в этом случае вовсе не виновата. Многое также зависит от плохих аккумуляторов и нарушения условий эксплуатации.